台灣西半部地區嚴重缺水，梅雨鋒面遲遲不來，原本高枕無憂的北部，也悄悄出現隱憂。根據即時水情網站，翡翠水庫蓄水量來到67.8%，和去年同期相比，少了四分之一。已有市議員提出警告，呼籲管理單位台北市政府重視，超前部署。

得天獨厚的翡翠水庫，在這波缺水潮中，顯得一枝獨秀，今年3、4月間，蓄水量一度超過80%，行有餘力之際，還可以供水給石門水庫。但根據即時水情網站顯示，翡翠水庫的蓄水量至8日晚間11點止，已跌破70%大關，來到67.8%，有效蓄水量約2.3億立方公尺。

「以前千島湖都是水，現在卻看得到湖裡的山露出一圈黃黃的土石」，石碇當地居民指出，今年梅雨季遲不下雨，頂多午後陣雨，一下子就沒了，根本不夠水庫進帳，擔心再這樣下去，「梅雨季」都要變「沒雨季」了。

千島湖中的山露出土石，居民強調並不常見。（張達智攝）

台北市上次嚴重限水是在2002年，距今19年前，當時市長還是馬英九。台北市議員游淑慧提醒，北市府應留意水情問題，不要覺得缺水都是外縣市的事，也從不討論限水議題。

翡翠水庫管理局指出，若依照氣象局長期資料研判，至今年8月10日前，翡翠水庫都不會達到警戒水位，未來3個月供水無虞。

呼籲民眾仍應節約用水，畢竟氣候變遷明顯，誰知道今年梅雨下不了，會不會屆時連颱風都不來？萬一這兩大水源「袖手旁觀」，還有誰能解救台灣水情？

即時水情網站顯示，翡翠水庫蓄水量已跌破70%。

(中時新聞網)