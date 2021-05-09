看來公牛擺明要在今年休兵期全力補強控球後衛這個位置了！儘管公牛目前陣容已有懷特、蘭托納斯基兩名控衛，根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基9日爆料，公牛將在今年休兵期相當活躍，兩大潛在目標是鵜鶘「球哥」朗佐鮑爾與湖人薛洛德。

「控球後衛對公牛來說非常重要，朗佐鮑爾與薛洛德將是他們兩個潛在目標，」沃神表示，「另在其他非限制自由球員方面，爵士康利、暴龍羅瑞、溜馬麥克康納、馬刺米爾斯也將在考慮範圍內。」目前公牛約有2400萬美元薪資空間。

其實早在今年交易截止日前夕，公牛就表達針對朗佐鮑爾的強烈興趣，最後卻沒成功挖來，球哥本季場均14.7分、5.8助攻與4.8籃板，投籃命中率明顯比往年提升不少，公牛相當看好他跟拉文的後場組合，更相信可以幫助球隊突圍而出。

至於本季場均15.5分、5.8助攻與3.5籃板的薛洛德，跟湖人的合約也在本季結束後到期，問題是湖人也有意願留下薛洛德，他在湖人待得也算愉快，沒什麼道理離開實力雄厚的湖人，跳槽整體狀態不明的公牛，除非公牛提供薪資條件較優渥的合約。

(中時 )