捲入SOGO經營權行賄立委案的前太流負責人李恒隆，因境管期限將屆，台北地院日前開庭，李強調他有近千億的財產要爭取，不會逃亡，對境管沒有意見，但他因涉本案，遭國外銀行取消許多信用，合議庭認為李仍有境管必要，裁定自11日起再境管8個月，若有出國處理事務需要，可向法院聲請單次解除境管。

李恒隆因涉立委集體貪汙案，去年9月獲台北地院裁定1000萬元交保，並限制出境、出海8個月，由於境管期限將在下周一5月10日屆滿，因此北院合議庭日前開庭審理李的境管案。

庭訊時，李對於限制出境、出海，並無意見；但強調他因仍有近千億的財產要爭取，不會逃亡；他因本案，國外銀行取消他諸多信用，如須回復，須他親自說明、簽名，如有需求，是否可另行提出出境聲請。李的律師則稱，李均準時到庭，無逃亡之虞；且李所涉犯罪名為最輕本刑三年以下有期徒刑之輕罪，請求解除對李限制出境、出海處分，以合乎比例原則。

合議庭認為，雖然李所涉罪名均屬最重本刑三年以下有期徒刑之罪，罪責不高，但李涉四項罪嫌，如均經認定成立，罪責非輕，因此有逃亡之虞，認為仍有限制出境、出海必要，裁定自5月11日起限制出境、出海8月。

合議庭指出，若李有特殊需要，需單次出國處理個人或工作業務，可具體敘明理由、預定行程期間及檢附相關資料，向合議庭聲請暫時解除限制出境、出海處分。

(中時 )