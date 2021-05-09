台東市知名老牌地瓜酥店，8日中午傳出發現一具死亡多時的男屍，經查，死者是地瓜酥店負責人張姓女子的前夫周男，目前在該店斜對面經營烤桶仔雞店。張女表示，兩人已離婚約6年，周男的事情，她並不清楚，是接到警方電話，才得知消息，地瓜酥店跟周男沒有關係。而周男詳細死因警方正調查釐清中。

據了解，由於8日中午訂單爆量、雞隻短缺，桶仔雞店員工聯絡老闆周男叫貨，但卻遲遲連絡不上，於是到周男住處、也就是斜對面的地瓜酥店樓上查看，赫然發現周男遺體，立即報案。桶仔雞店員工向警方表示，先前並未發現老闆有異狀，不曉得怎會發生這樣的事，其餘員工獲知消息後也很錯愕。

經警方查訪得知，死者周男與地瓜酥店老闆張女是夫妻，但張女表示，兩人已離婚大約6年，早就不過問對方的事，接獲警方通知才知周男出事。張女強調，前夫會住在地爪酥店樓上，是因為剛好有套房，與地瓜酥店沒有關係。

這家老牌地瓜酥是台東最早發跡、相當知名，不過因家族分家，各立門戶，雖然名稱類似，但經營權已分開。

(中時新聞網)