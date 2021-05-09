【愛傳媒葉毓蘭專欄】新竹市警察局很露臉，開的記者會，不但署長陳家欽到了，連法務部長蔡清祥也來了。

新聞報導讓我們了解，為什麼這個記者會很重要，因為我們站在雲端的大法官們讓民間有個幻覺：大麻無害、大麻自用除罪化是國際趨勢，錯了！

新竹的大麻案，市價五億，因為新竹在趙家查扣一五四○株大麻活株、七公斤成品與八八○枝大麻菸，而大麻的市場行情，每公克1500元；警政署也說了︰今年共破獲廿八處大麻工廠、七千兩百多株大麻活株，「今年量特別大」，更別提黑幫組織的主要收入金流就是毒品、電詐與槍械。

大家別忘了，趙介佑之所以此次會被法院羈押，是因為刑事局偵辦電信詐騙集團，由車手供出趙某，刑事局在趙家搜出六百多包毒咖啡包，每包市價也是近千元。

今天聯合報也有一則國際新聞：巴西警方在掃蕩毒窟時，與毒梟發生槍戰，擊斃24名毒販，但也有一名警察殉職。就因為販毒有厚利可圖，所以不管罪責多重，仍是國際犯罪集團的最大財源，也是世界各國警察殉職的主要因素。

我想起27年前的一段往事。

1994年10月，剛剛學成歸國的我，又回美國去，此行是陪著警大校長顏世錫去參加在新墨西哥州第一大城阿布奎基（Abuquerque）舉行的國際警察首長協會（International Association of Chiefs of Police, IACP）年會。

顏世錫先生當過雙北警察局長、警大校長，在IACP裡有許多朋友，應邀在那次年會演講。

當年的大會還有一個貴賓，是我們的老朋友，前紐約市警察局長Dr. Lee C. Brown.我們特別透過外館安排請他在Abuquerque的中餐廳吃飯，老友敘舊格外親切，菜好、酒好、人對。

我不了解為何只有一桌客人，就問了老闆:生意怎麼會這麼差？老闆很哀怨地說：還不是你們害的！

因為Dr. Brown當時已經卸下紐約市警察局長一職，被柯林頓總統任命為全國毒品防治政策辦公室主任，是美國反毒戰爭的統帥。

所以他到任何地區的維安規格，有時比總統還高。當前一天我們選定老友餐敘的地點後，美國聯邦的緝毒署DEA、調查局FBI，就去做地毯式的安全檢查，也不再准這家餐廳接任何外客。

最近因為黃媽媽被酒駕撞死事件，國人對酒駕同仇敵愾。但是，毒品更是萬國公罪，我們千萬別被這些換裝成「咖啡包」、「快樂丸」、「搖頭丸」、「聰明丸」、「提神飲」外表的毒品給蒙混了，毒駕比酒駕嚴重；別忘了趙介佑那廝可是嗑藥嗑過頭後還會搶救護車連撞擠部車、還會不小心把自己的小弟餵毒餵死了。

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)