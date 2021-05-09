52歲武打女星楊麗菁近年來淡出娛樂圈，積極拓展瑜珈事業，保養得宜的她依舊保持美艷外貌，日前她參加亞洲旗袍協會例會，剛好同場嘉賓還有台北市長柯文哲，她也開心曝光兩人同框合影，網友也發現他的表情似乎有些害羞。

楊麗菁之前參加亞洲旗袍協會例會，穿著旗袍的她胸前開洞，豐滿雪乳溢出相當火辣，好身材完全看不出年紀，她也透露柯文哲受邀擔任演講嘉賓，並大讚市長非常的親切，「高人氣的市長親切地跟大家合照，食物一口都來不及吃，又趕往另一個行程，真的非常辛苦」。

楊麗菁曝和柯文哲同框照。(圖／翻攝自楊麗菁臉書)

網友稱柯文哲看起來有些靦腆害羞。(圖／翻攝自楊麗菁臉書)

而網友也發現柯文哲不知是不是被眾美女包圍，表情看上去和平時不太一樣，「柯P臉紅紅」、「柯市長的表情好害羞」。楊麗菁擁有豔麗外型和矯健身手，曾拍攝多部香港電影，被封為楊紫瓊接班人，有「第一打女」之稱。

楊麗菁近年來淡出演藝圈，積極拓展瑜珈事業，3年前也考取台科大EMBA，保養得宜的她，窈窕曲線讓許多少女都自嘆不如，不過感情路不太順遂的她，前年爆出和前男友撕破臉互告，去年又因相識20年好友劉真過世，身心俱疲，一度太過悲傷到花蓮休養，也因為心情起伏太大，子宮肌瘤變大，還動了手術。

(中時新聞網)