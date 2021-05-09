根據統計本季傳出最多助攻的搭檔，答案確實不太意外！因為勇士前鋒「追夢」卓雷蒙格林本季傳出柯瑞多達177次助攻，位居所有搭檔之冠，整整領先排名第2的太陽後衛保羅傳給中鋒艾頓搭檔40次，可見勇士這個傳接搭檔的威力有多強大。

畢竟跟聯盟其他搭檔相比，卓雷蒙格林與柯瑞已經合作多年，兩人更曾攜手拿過3次總冠軍，當然默契遠比其他搭檔深厚，更重要的是，柯瑞的投籃命中率很高，幾乎只要格林把球傳給他都可投進，唯一美中不足的是，格林自身進攻能力太差。

不過保羅與艾頓的傳接搭檔可以排在第2多的137次助攻，也算相當難得，別忘記保羅本季才從雷霆加盟太陽，卻可馬上融入球隊，且熟悉隊友習慣走位或接球位置，保羅的助攻能力自然不在話下，也難怪他可幫助太陽目前穩居西區第2。

至於排在這個排行榜第3的是巫師「忍者龜」韋斯布魯克與畢爾的後場組合，本季目前韋少傳給畢爾完成135次助攻，排在第4與第5的都是老鷹搭檔，分別是崔楊傳給柯林斯完成132次助攻、崔楊傳給卡培拉完成128次助攻，可見崔楊傳球能力也不差。

(中時 )