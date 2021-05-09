小S（徐熙娣）不只是綜藝天后，她還是著名的辣媽代表，育有三個寶貝女兒的小S，平時總不吝嗇分享生活點滴，而今（9日）適逢母親節，小S就和小女兒「許老三」要求說：「母親節不能惹我生氣」，沒想到許老三聽完後神回，讓小S超傻眼。

小S昨深夜在臉書曬出一段影片，她溫柔地對著許老三說：「寶貝，明天就是母親節了，妳要答應媽媽，明天不能惹我生氣喔！」不過許老三則神回：「那妳兒童節也不能讓我生氣」。

聽完女兒的回答，小S只能無奈回答：「好」，許老三還調皮做出猙獰表情，而小S還幽默發文：「竟敢給老娘討價還價！看我兒童節怎麼整你」，並貼出哭笑不得的貼圖。

許老三和小S的互動吸引網友討論，紛紛直呼：「不愧是小S的女兒，青出於藍」、「一山還有一山高」、「好像說的（得）也很合理呀」、「小s停頓的兩秒鐘應該是在腦中揍許老三數百回」、「反應超級快，真的是基因強」。

許老三小小年紀就鬼靈精怪，而小S的大女兒Elly和二女兒Lily也承襲媽媽明星光環，多次登上雜誌封面，其中，大女兒Elly日前曬出小露蠻腰的美照，還調皮發文嗆媽咪：「小S沒有的S」，釣出小S氣炸回應：「有種來穿比基尼比啊」，但她下一句卻後悔說：「算了！畢竟母親生了三個，肚皮的小皺摺...」，母女互動逗樂一票網友。

(中時新聞網)