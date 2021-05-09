紐約「時報廣場」8日下午爆發槍擊，一名男子拔槍向群眾掃射，導致3名路人中彈受傷，其中包含一名4歲孩童。

紐約著名的「時報廣場」（Times Square）當地時間昨（8）日下午爆發槍擊，據信4名男子一言不合後，一人拔槍向路人掃射，導致3名路人中彈受傷，其中包含一名4歲孩童，目前槍手在逃。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、美國國家廣播公司（NBC）紐約地方台報導，紐約當地時間8日下午4時55分（台灣時間9日清晨4時55分），44街與第七大道交叉處爆發槍擊，4名男子在街上爆發口角，一名男子突然拔槍向人群掃射，導致3人中彈受傷。

.@NYPDShea shares details of the shooting in Times Square tonight that left 3 people injured, including a 4-year-old. pic.twitter.com/5iKkZXZGRW — NYPD NEWS (@NYPDnews) May 9, 2021

傷者包含一名右大腿中彈的23歲女子、43歲左腳中彈的婦人，以及一名左腿中彈的4歲小女孩。

消息人士透露，3名傷者已經送往醫院治療，據信性命無虞。

執法消息人士透露，槍手可能已經搭乘大眾運輸工具逃逸。紐約市警察局隨後公布案件相關人士的影像畫面，畫面中是一名綁著辮子的非裔男子，請求知道該名男子身份的民眾和警方聯繫。

WANTED in connection to shooting three people near West 44th Street and 7th Avenue in Manhattan on May 8, 2021. @NYPDDetectives need anyone with information about the identity or whereabouts of this individual to contact @NYPDTips at #800577TIPS. All calls are anonymous. pic.twitter.com/qciBGCR6AK — NYPD NEWS (@NYPDnews) May 9, 2021

紐約市警察局長席亞（Dermot Shea）指出，受傷的4歲女童當時正和家人在附近選購玩具，23歲女子是來自羅德島州（Rhode Island）的觀光客，當時她正在探索時報廣場，43歲受害女子來自紐澤西州。

附近民眾哈迪姆（Sakho Khadim）描述，事發時聽到2聲槍聲，接著就看到4歲女童身上有血。另一名民眾伊奧瓦（Ciro Iova）描述聽到3聲槍響，接著看到一名年輕女子倒地。

案發後，警方隨即封鎖時報廣場及附近街道。

(中時新聞網)