今年國中教育會考5月15日、16日舉行，距現在僅剩不到一周，共20萬2547人人報考，是歷年最少的一次。去年因為疫情，國中會考英語科停考聽力測驗；而今年台灣疫情更嚴峻，不過英語聽力測驗卻是正常考，考生要特別注意。

教育部表示，今年國中教育會考，全國18考區及大陸考場總報名人數為20萬2547人，其中集體報名人數為20萬0940人，個別報名人數1607人。全國18考區總共設置225個考場，下設5532個試場，包含金門、馬祖、澎湖、七美、蘭嶼、綠島、琉球等離島地區。

教育部說，闈場試務人員於日前入圍，印製完成的題本則將於5月13日、14日由全國試務會協助各考區，在警力戒護下運回試務主辦學校。另外，為因應「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）」，今年大陸考場將比照109年與補行考試一起辦理。

在實施各項防疫措施的前提下，今年國中教育會考英語（聽力）照常施測，考試科目包含國文、英語（閱讀及聽力）、數學、社會、自然及寫作測驗，皆以國民中小學九年一貫課程綱要國中階段能力指標為命題依據。除寫作測驗只考1篇作文、英語（聽力）為3選1的選擇題型、數學含非選擇題型外，其他考試科目均為4選1的選擇題型。

今年國中教育會考因應疫情採取各項防疫措施，包括：全程佩戴口罩、量測體溫、不開放陪考、各試場開放冷氣，試場前、後門保持關閉，開啟試場內四個角落的窗戶各5至10公分以維持試場適度通風、維持試場通風並加強消毒、管制考場進出場動線、確保整體考生應試健康與安全等。

全國試務會呼籲，考生務必全程佩戴口罩及入場量測體溫，如故意不配合者，禁止進入考場。考量部分考生可能因為口罩污損須更換或其他問題，得自備具防護性的備用口罩。進入試場時，務必全程佩戴口罩，未佩戴口罩者不得進入試場。

考試正式開始後，配合監試委員核對考生資料時，得暫時拉下或脫下口罩至可辨識程度，經查驗身分後戴回。屢經勸導仍故意不配戴口罩或故意不配合查驗身分者，該科考試不予計列等級或級分。

(中時 )