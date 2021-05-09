洋基國民系列賽9日上演賽揚獎投手對決戲碼，「藍眼」薛爾瑟(Max Scherzer)威風八面，主投7.1局飆出14次奪三振，洋基整個打線僅有第9棒倖免，其中6人至少吞下2張老K。「機器人」克魯伯(Corey Kluber)登板5.2局失2分，雖然表現被薛神壓下去，但隊友9局下幫他解套敗投，還在延長賽11局成功逆轉，洋基以4-3氣走國民。

Infield Gley Rule pic.twitter.com/Fox7h9YgEd — New York Yankees (@Yankees) May 8, 2021

薛爾瑟說：「我不是對戰強投才會拿出全力，我每場都會全力以赴，只是我喜歡對戰高手，這些比賽會讓我記憶深刻。」他只讓洋基敲出2支安打，其中6局是三上三下，還有兩局是連K三人就收工。洋基延命的關鍵是東岡在3局下逮到一顆失投的滑球敲成陽春炮。

9局下洋基落後1分，勒瑪修(DJ LeMahieu)四壞保送，賈吉(Aaron Judge)、托瑞斯(Gleyber Torres)連續敲安將追平分送回，比賽進入延長。第10局開打突破僵局，起始就有一位跑者占在二壘，洋基查普曼(Aroldis Chapman)登板失守，雙方各送1分回來又是平局。

11局下，國民投手蘭尼(Tanner Rainey)上來連投兩個四壞保送，無人出局滿壘，又是輪到托瑞斯打擊，他打出三壘前的內滾，但是比短打還要軟，蘭尼第一時間沒撿到球，三壘跑者回壘得分！紀錄上是一支再見安打。托瑞斯前面被薛爾瑟K掉3次，比賽末段連當兩次英雄，偷走了這場勝利。

(中時新聞網)