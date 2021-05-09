BRODIE BLOCKS IT FOR THE WIN! pic.twitter.com/fOSa6eh30Q — Washington Wizards (@WashWizards) May 9, 2021

巫師「忍者龜」韋斯布魯克9日不僅拿到33分、19籃板及15助攻的本季第35次大三元，生涯累積181次大三元追平「大O」奧斯卡羅賓生史上第1紀錄，更在延長賽最後1秒兩罰俱中，幫助巫師驚險以133比132氣走溜馬，戰績也超越溜馬升到東區第9。

儘管韋斯布魯克和沙波尼斯都在第3節提前完成大三元，可是溜馬得以前3節打完，取得101比92領先主因，還是利佛特第3節獨拿16分，畢爾還曾腳踝扭傷暫時退場，但他馬上回到場上續戰，更在末節最後1分28秒切入幫助巫師超前。

可是利佛特也投進三分球，帶領溜馬122比120重新領先，巫師先靠加福德兩罰俱中追平，韋斯布魯克接著末節最後21.4秒上籃超前，利佛特上籃追平，時間還剩13秒，巫師把最後一擊交給韋斯布魯克中距離跳投沒進，比賽進入延長。

來到延長賽雙方互有領先，桑莫斯最後1分03秒上籃取分，幫助溜馬132比131領先，但韋斯布魯克最後1秒製造利佛特犯規，穩穩兩罰俱中，巫師重新搶回領先，利佛特最後三分出手慘遭韋斯布魯克火鍋伺候，巫師超級驚險把勝利留下。

除了韋斯布魯克驚人大三元演出，畢爾也替巫師攻下50分，這是他生涯第5次得分破50，八村壘13分、6籃板；溜馬中鋒沙波尼斯拿30分、13籃板及13助攻的本季第8次大三元，利佛特35分、14籃板及8助攻，卻無法挽回溜馬頹勢。

(中時 )