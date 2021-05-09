大陸長征五號B運載火箭於4月29日發射升空，釋放完天和號太空站核心艙後、部分殘骸墜回地球，並於8日晚及9日上午與台灣擦邊而過；而對於美媒將此次意外形容為「失控砸頭」，大陸官媒8日怒批這是嚴重「雙標」，大陸外交部也指出，殘骸危害極低。對此，中華戰略學會研究員張競直言，買獎券中獎機率比被長征五B發射火箭砸中還高很多，他認為，這是標準西方媒體抹黑手法，故意放話打擊大陸航天事業。

長征五B火箭推進器第一級重返大氣層，有必要擔心被砸到嗎？張競今（9）日在臉書指出，針對此事有6件事必須理解。首先他表示，長征五B火箭發射升空入軌時，由於其整體結構採用一級半構型，每次發射時四具輔助助推火箭會先脫離，不進入軌道就墜回地面，通常透過計算都落入大洋或是無人海域，但長征五B火箭第一級（芯一級）推進器都將和酬載一起進入軌道，但該級推進器在設計上缺乏自主離軌能力，因此每次執行發射任務中，入軌近地點都將低於200公里，以確保透過地球大氣層時進行氣動減速，讓其儘快重返大氣層，在重返過程中，藉由大氣層空氣磨擦升溫，將其結構絕大部份燃燒殆盡，期能避免對地面建物或人群產生損傷，但這種再入或是重返大氣層之過程與軌跡，並未受到導控，因此雖是刻意執行，但亦稱為無控（uncontrolled），但並非意外所發生之失控現象。

第二，對於該火箭結構重達21噸是怎麼算出來的？張競說，長征五B火箭第一級諸元如下：總重186,900公斤（412,000磅）、燃料重量165,300公斤（364,400磅），兩者相減之後為21,600公斤，因此結構重量為21噸。

第三，張競認為，不應稱此級火箭推進器為「殘骸」，因為那就是要拋棄後，利用重返大氣層過程加以銷毀，不再回收之「耗材」，定位必須清楚。

中華戰略學會研究員張競指出。(中時資料照)

張競接著提出第四點，這個過程以及設計，全球各個從事太空發射活動國家，都是如此處理推進器燃料用盡所餘耗材，只不過對於西方國家所作所為，透過媒體報導後，刻意用辭藻加以美化，刻意不提會砸到頭，但對於大陸長征五B推進器重返大氣層，就拿出另套嘴臉與用辭，西方媒體虛偽欺騙讓人搖頭。

對於西方媒體宣稱2020年5月間上次發射長征五B火箭任務，其第一級推進器重返大氣層時，還有未被大氣層燒毀之管狀殘餘物落在象牙海岸，張競充滿懷疑，他並提出第五點表示，首先是那個管狀物不是只有一根，相互間還有利用法藍盤（flange）鎖螺絲加以連接，經過穿越大氣層磨擦燃燒高速墜落後，居然還能保持結構完整，那些製作導彈之軍備大企業會不趕快去搶奪，搞清楚其中所使用工藝與材質，您認為合理不合理？其次是到目前為止，這個事情只有西方報導，大陸官方從未加以證實，假若真是大陸火箭砸下來，搞出新聞事件，會有可能完全不鳥不聞不問嗎？且從報導後就沒有下文，這是標準西方媒體抹黑手法，初次報導是疑似，隨後轉述時就變成真有其事，難道不覺得應該有所懷疑嗎？

第六點，張競指出，西方媒體放話打擊大陸航天事業，其實不是新鮮事，多年來造謠不斷，但大陸還是在國際衛星商業發射市場站穩腳步，對於大陸衛星發射作業相關保險費率也不比他方高，其實就證明一切，也證明大陸航天科技在商業市場之競爭力，不是幾則西方報導，或是湊熱鬧跟進隨之起舞附和就能打垮。

最後，張競直言，怪事年年有，去年此時西方媒體也在對大陸航天活動大放謠言，當時他還分析過，並勸大家不要杞人憂天，寧可去買獎券，中獎機率比被長征五B發射火箭砸中還高很多。

您有必要擔心被長征五B火箭推進器第一級重返大氣層砸到嗎？ 我認為針對這個事情，您必須要理解 1.長征五B火箭發射升空入軌時，由於其整體結構採用一級半構型，每次發射時四具輔助助推火箭會先脫離，不進入軌道就墜回地面，通常透過計算都落入大洋或是無... 由張競發佈於 2021年5月8日 星期六

(中時新聞網)