位在台中成功嶺營區的陸軍步兵第104旅，是全國陸軍唯一接訓女性入伍生單位，一名黃姓男上等兵疑似心生邪念，先趁假日辦公室無人留守看管，偷走一名女軍官寢室門禁卡，再溜進女性官兵起居樓層勘查地形，之後兩度潛入浴室淋浴間，偷看2女軍官沐浴得逞。黃男除遭部隊撤職退伍，台中地院也依陸海空軍刑法等罪，重判他拘役120日，易科罰金12萬元。全案可上訴。

根據判決書，黃姓男子2018年8月15日入伍，在成功嶺陸軍步兵104旅旅部連擔任上等兵。去年7月18日，黃男先趁假日無人留守看管，跑進旅步連連部辦公室，偷取吳姓女同事放在抽屜內、可以解鎖女軍官寢室門禁感應的悠遊卡。

兩天後（7月20日）晚上8點多，黃男用該悠遊卡順利進入3樓女軍官生活起居樓層，躲在休閒室內觀察周遭環境，待到晚上11點左右，趁大家熄燈就寢才離開現場。

之後黃男於7月28日、8月5日兩天傍晚時間潛入女軍官宿舍後，躲藏在浴室淋浴隔間內，成功偷看兩名女官兵洗澡；但黃男8月5日9點20分打算離開時，遭2女官兵撞見活逮。

經查發現黃男偷悠遊卡還偷窺，通報憲兵隊依《陸海空軍刑法》送辦，8月13日依《陸海空軍懲罰法》予以撤職退伍。

台中地院法官審理，認黃男犯行明確，依《陸海空軍刑法》在營區竊盜罪及《刑法》無故侵入他人建築物罪，合併判處拘役120日，可易科罰金。可上訴。

(中時新聞網)