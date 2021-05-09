一名女子日前到美式賣場好市多想買椅子，意外看到一張外型普通的電腦椅竟要價4萬元，讓她驚呆，好奇詢問網友這張電腦椅到底有何厲害之處，對此，網友指出，這牌子號稱電腦椅界法拉利，一張可以用十年，「買了之後省了幾十萬的按摩費跟物理治療費」、「是我這30年來買了眾多的電腦椅中，唯一坐一整天不會腰酸背痛的」。

一名女網友昨天(8日)在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，表示在好市多看中一張電腦椅，大小剛好、顏色全銀不死板，但一抬頭看到價錢傻眼，竟要價38,999元，嚇得倒吸一口氣，「這價錢是買按摩沙發還是電動沙發，所以這又是什麼牌子？」

對此，有內行人解答，這椅子是世界知名品牌赫曼米勒（Herman Miller）出的中高階辦公椅，有名的人體工學椅子，坐在上面8小時都不會腰痠、屁股痛，適合有脊椎側彎問題的人坐，一張坐10年不是問題，預算夠的話可以考慮。

買過的網友也分享使用心得，紛紛留言，「不會壞的好椅，已經用10年，月光族一張3萬還是買了，值得」、「便宜！這張神好坐，坐了之後就回不去了」、「電腦椅中的極品，這個價格算便宜」、「我朋友父母家打麻將坐的，很舒服連續打8小時老人都不會腰痠背痛」、「靠！這麼便宜，以前買要5萬多說」、「恩，你有眼不識泰山，電腦椅界法拉利」、「人體工學椅的第一品牌，不認識的話代表你不是他的客戶群。」

一張椅子要價38999元，讓原PO好奇是有多厲害。(翻攝自 Costco好市多 商品經驗老實說)

(中時新聞網)