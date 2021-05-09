今天（9日）是母親節，資深媒體人趙少康在臉書po出一張與他與母親小時後的合照，感性表示，這是他第一個媽媽過世後的母親節，也這麼多年來第一次他不能跟媽媽一起過的母親節，實在很不習慣，「媽媽，我真的很想念妳」。

趙少康回憶過去，表示自己父親是軍人，終年在部隊，每星期或兩星期週末回家一趟，遇到演習，往往一個月都不能回家，家中有三兄弟和一個妹妹，主要靠母親教養；自己是在省立基隆醫院出生，母親生他時難產，因為自己是仰著頭而不是低著頭出來的，所以卡在母親產道中下不來，母親受盡痛苦，折騰了一夜，最後自己是用產鉗夾出來的 。

隨著母親的工作轉換，趙少康表示，一家人住過旗山、台北、羅東、台南、台中，也許是孩子太多，無力管教，也許是母親學教育當老師，對自己的教育就是信任、放任，相信他的能力，任他自由發展，沒有對他的功課給過什麼壓力，母親給他的只有絕對的支持。

趙少康稱，母親對自己的影響很大，以身教教他要與人為善、要看人的長處、要記住別人對自己的幫助、不要害人、要多做好事。多少年來，母親節一定會挑一家好的餐廳，一起慶祝，趙感嘆，「母親在世的時候，你不覺得這有什麼可貴，等到母親不在了，你才發覺能跟母親在一起過母親節，是多麼幸福的事情，這是這麼多年來第一次我不能跟媽媽一起過的母親節，實在很不習慣」。

在這個第一個沒有母親的母親節，趙少康吐露，「媽媽，我真的很想念妳」。

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(中時新聞網)