印度第二波新冠肺炎疫情嚴峻，外交部今天證實我駐印度代表處昨天再度有人員確診，截至今天為止，駐處共有7名人員確診，其中2位職員搭乘醫療後送專機於昨（8）日傍晚抵達台北，目前正在醫院接受治療。

外交部副發言人崔靜麟指出，印度疫情來勢洶洶，最近幾天的單日確診病例都超過40萬人，我駐印度代表處及駐清奈辦事處均積極強化各項防疫措施，維持居家辦公，以確保駐處職員的健康與安全。

駐印度代表處為確保同仁健康安全，特別在星期六（5月8日）上午再度安排做PCR檢測，當天晚間接到醫院通知有1位人員確診。確診人員今（9）日將赴當地醫療機構做進一步檢測及必要的治療，駐處將請印度外交部提供確診人員所需醫療協助，同時持續向國內專業諮詢個人保健措施。

駐處也已依照緊急應變計畫及印度政府相關規定，啟動防疫標準作業程序，並再度對辦公室進行重點消毒作業。崔靜麟表示，截至今天為止，駐處共有7名人員確診，其中2位職員搭乘醫療後送專機於昨（8）日傍晚抵達台北，目前正在醫院接受治療。

他說，由於印度疫情持續嚴峻，駐印度代表處於5月4日起全體同仁居家辦公至5月14日，外交部將持續與駐處密切聯繫，請同仁採取必要防疫與防護措施，同時對染疫人員提供必要協助，並在駐處人員健康無虞的情況下，持續推動各項重要業務。

(中時 )