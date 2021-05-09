香港政務司司長張建宗今天（9日）在部落格貼文表示，免費疫苗接種計劃現正在香港全面展開，接種疫苗是克服疫情，走出困局的關鍵，也是全球的共識，呼籲市民盡早接種。

張建宗提到，不少國家竭力爭取足夠疫苗以遏止疫情，但卻面對不少困難。反觀香港則有足夠的疫苗滿足整體人口的需求，但接種的進度卻未如人意，有些人漫不經心，也有不少人持觀望態度。他說，疫苗的常見副作用通常輕微和暫時，若是因自身健康問題而有疑問，可以先諮詢家庭醫生或主診醫生的意見，再決定是否接種疫苗。

疫苗接種計劃自2月26日展開，直至昨日（5月8日）已是第72日，香港政府已為市民接種共約170.44萬劑疫苗，當中約64.89萬名市民已接種第二劑疫苗。

張建宗又提到，政府於4月30日要求全港所有尚未完成接種疫苗的外傭於5月9日（今日）或之前接受強制檢測。因應檢測需求在短時間內大增，政府已於全港各區增設超過20個流動採樣站，並延長多個流動採樣站的服務日期及時間。

5月1日至7日期間，全港社區檢測中心和流動採樣站已為超過28萬名外傭採樣，另外超過5萬名外傭已預約於5月8日至9日在檢測中心接受檢測。他感謝外傭和僱主們配合強制檢測要求，並呼籲尚未接受檢測的外傭盡快於今日內接受檢測。

(中時 )