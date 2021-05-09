時力立委邱顯智今日於臉書發文表示，聽說台灣最美的風景是人，然而許多外籍漁工背井離鄉，認識到的台灣，是強迫勞動、毒打自己的船長。

邱顯智指出，監察院前天通過調查報告，針對美國將我國漁獲列入強迫勞動清單，影響台灣國際形象，糾正外交部、勞動部以及行政院農委會漁業署，並請行政院正視遠洋漁船外籍漁工的勞動權益，維護漁工人權。

邱顯智說，去年農委會針對台灣被列入強迫勞動清單的說明「雖然是美國正式公告，但我國的魚貨並沒有因此不能出口進入美國，但對於我國的形象不是很好。」

邱顯智表示，美國於2020年公布第9版童工或強迫勞動生產清單，首度將台灣遠洋漁獲列入強迫勞動清單。根據摘要報告內容指出，台灣有1100多艘漁船，船隊僅次於中國是世界第二，但在報告中，台灣被與中國一起，被並列在危險的海域單元(Dangerous Waters)。

邱顯智指出，報告中提到，台灣的漁業強迫勞動狀況，包括時常被仲介以虛假工資及合約內容所招募、時常被要求支付仲介費用及簽下債務契約、身分證件被沒收、被強迫每日工作18至22小時、面臨飢餓及脫水與惡劣、不衛生的環境，遭受身體暴力和言語虐待、經常性地被欠薪或非法從工資中扣除食宿費等等。

邱顯智說，在報告中提到一則台灣外籍漁工故事指出，印尼籍的Irwan在家鄉被仲介招募簽下合約，但他從來沒有拿到契約的副本。最初和他講好的薪資是450美金（約台幣1萬2）。

邱顯智表示，但Irwan不知道的是，薪資將被逐月扣處家鄉當地仲介費及台灣雇主的保證金等費用，最後，Irwan前8個月薪資，每月僅剩50美金（約台幣1千4）。

邱顯智指出，在船上，船長沒收了船員的護照，Irwan每天必須工作16至18個小時，平均每天只有2到3小時的睡覺時間，而在沒有捕到魚的時候，他甚至會被強迫工作至34個小時 ，直到工作結束才能休息。

邱顯智說，Irwan沒有休假，沒有健保，也無法免於在船上的暴力對待，他被船長毒打，或船長會命令船員打他。他也目睹遭虐死船員的屍體被包裹放進冰櫃或丟入海中。在孤立的大海之上，幾乎沒有任何逃離的可能。

邱顯智表示，根據監察院調查報告，監委認為，外交部、勞動部及農委會漁業署明明早就收到綠色和平基金會發布的「海上奴役」調查報告，卻在美國發布強迫勞動清單期間除公文往返外，無相關積極作為，致令政府形象遭嚴重打擊與傷害。

邱顯智指出，自由、民主與人權是台灣最重要的核心價值，也是我們與中國最大的差異，台灣站在民主的陣營，而我們對待外籍漁工的方式，也該與中國有所區別。

(中時 )