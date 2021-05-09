黑衣人上月夜闖松山警分局砸電腦引發「松山之亂」，迄今仍餘波盪漾。無獨有偶，今年1月間，1名韓國籍李姓男子，濫醉後翻越國道警察局濱江小隊喧鬧，摔椅子、推擠員警，甚至對員警口出穢言，但不同「松山之亂」的是，國道員警當場逮捕李送辦。台北地院依侮辱公務員、侵入住宅罪判李拘役35天，得易科罰金3.5萬元。可上訴。

黑衣人上月夜闖松山警分局，砸電腦、推擠員警，後來員警竟與黑衣人在分局門口上演握手「大和解」戲碼，輿論嘩然，引發「松山之亂」，雖然黑衣人事後全數被送辦，但本案導致分局長遭拔官、派出所長被移送法辦，就連北市警局局長都破天荒交出手機供北檢檢察官調查，甚至引發警界高層「內鬥」傳聞不斷，迄今仍餘波盪漾。

不過，無獨有偶，今年1月間，1名韓國「歐巴」上演韓國版「醉後大丈夫」，醉醺醺攀越北市中山區國道公路警察局第一公路警察大隊濱江小隊圍牆闖入駐地，摔椅子、推擠員警並爆粗口，但韓國男子下場，較「松山之亂」黑衣人慘，他被依現行犯逮捕，移送北檢偵辦。

警方調查，今年1月25日傍晚6時25分，韓籍李姓男子酒醉翻越國道公路警察局第一公路警察大隊濱江小隊大門旁圍牆後，侵入駐地，員警上前詢問時，發現李男酒氣沖天，醉言醉語、舉止脫序，對他進行酒測，發現李男酒精濃度高達0.83MG／L，幾乎快達到爛醉地步。

員警即對酒醉李男施以保護管束，並通知他的台籍妻子到濱江小隊處理，當晚7時10分，李見妻子趕來，一時情緒激動，摔椅子、推擠何姓警員，並辱罵何姓、陳姓2名員警「他媽的」，被警方依現行犯當場逮捕送辦。

(中時 )