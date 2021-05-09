以黑琵、劍獅、水雉為主角的「HAPPY-黑琵小子」、「火神獅」、「阿南(ANAN)」，誰最能代表台南運動精神？台南市教育局為宣傳運動賽事，邀民眾票選最符合台南在地文化特色及精神的專屬運動吉祥物，本次運動吉祥物投票活動時間自5月10日起至6月10日晚上12點止，每人限投1票，歡迎大家一起投下您心中最具台南代表性運動吉祥物，參加投票的民眾有機會抽中精美小禮品！

教育局長鄭新輝表示，活動從今年初徵稿，自48件參賽作品挑選3件作品進行決選，分別為「HAPPY-黑琵小子」、「火神獅」及「阿南(ANAN)」，將開放民眾網路投票，選出心目中最佳運動代言人，票選結果最高票作品，未來將作為台南市運動吉祥物，現身在各運動場域為選手們加油。

本次票選活動3件作品中，「HAPPY-黑琵小子」以台南最具代表性鳥類「黑面琵鷺」化身，身著台南市徽色調衣著，代表運動城市清新形象，同時也具有倡導保育瀕危物種深意；而「火神獅」發想於安平劍獅瑞獸，火焰代表充滿熱情及力量，身上配戴刀劍，除了作為保佑平安象徵，亦是迎戰利器，身披戰甲且搭配府城的圖騰，融合台南歷史文化，呈現台南文化古都底蘊；「阿南(ANAN) 」則是以市鳥「水雉」做為設計主軸，身上穿著印有台南LOGO運動服，充分展現出運動員的青春與活力。

體育處表示，本次運動吉祥物投票活動時間自110年5月10日(星期一)起至110年6月10日(星期四)晚上12點止，投票方式為每人限投一票，活動截止後將統計票數由最高票作品作為本市運動吉祥物，歡迎大家一起投下您心中最具臺南代表性的運動吉祥物，為鼓勵更多人員參加本次投票活動，每位參加投票的民眾都有機會抽中精美小禮品，歡迎一起相揪投票拿好康！

(中時 )