今天是母親節，蔡英文總統和副總統賴清德今天都在臉書貼文祝所有的媽媽「母親節快樂！」由於疫情嚴峻，兩人也提醒民眾陪媽媽過節時，別忘了落實防疫，保護自己也保護家人。

蔡英文也不忘宣傳政府的政策指出，每位媽媽都是偉大的媽媽，政府會當大家的神隊友，繼續貫徹零到六歲國家跟你一起養的政策，打造安心生養的環境，讓媽媽和爸爸都能減少負擔，孩子們也可以快樂長大。

不過她也要提醒大家：陪媽媽過母親節的同時，別忘了出入公共場所要勤洗手、戴口罩、保持社交距離，「一起落實防疫，保護自己也保護家人喔！」

賴清德表示，母親節快樂！能收到媽媽的長輩圖，是一種幸福。提醒民眾「今天是表達感恩的日子，別忘了向宇宙無敵的媽媽說聲謝謝！」

他也祝福全天下的媽媽們，天天都平安、快樂。並提醒大家，過節別忘防疫，出入人多的公共場所，「一定要戴口罩、勤洗手、保持社交距離。」

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(中時 )