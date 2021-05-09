曾參加《創造101》、演出《終極三國2017》貂蟬一角打開知名的女星趙堯珂，昨(5/8)突然在微博發出長文認戀，與同樣是選秀節目出身的男星鄧超元已秘戀1年半，但po文不是為讚揚愛情，而是踢爆男方的渣男行為，讓她不願再吞忍，因此交往過程的遭遇全都曝光，網友看完氣炸，事件引發熱議。

趙堯珂在文中透露，鄧超元控制慾強，不許她去上游泳課、表演課，理由是不讓她跟異性接觸，她公開兩人對話截圖，鄧超元說自己「有一點社恐症，也有一點厭女症」，還說這種厭惡，已經到了靠近就會不舒服的程度，說自己是「落難王子」，要女友好好珍惜他。

趙堯珂貼出多張兩人間的對話。(取材自趙堯珂微博)

但弔詭的事，趙堯珂發現男友說先前沒怎麼談過戀愛，但事實是每一次接戲，都必跟劇組女生搞曖昧，連兩人同戲時也不例外「你還和我們戲一個身材前凸后翹的女演員發了很多曖昧的消息」，怒斥自稱「厭女」的鄧超元，會跟很多女生出去玩，還能在KTV玩到清晨5、6點，甚至踢爆鄧超元跟自己的女性友人聊很久，最後交換了微信。

趙堯珂淚吐自己曾愛得很深，保密戀情就是為了保護男方的偶像身分，不惜放棄自己的生活方式，但「我曾經有多在乎你，現在就有多反胃」，這些內幕曝光後，引發網友一片譁然，大罵鄧超元實在很渣，安慰趙堯珂「妳值得更好的」、「那種渣男不值得」，趙堯珂也在留言區回應，因為太難受，為此失眠多時，「但我實在不想憋著了」，令人心疼。

(中時新聞網)