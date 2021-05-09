比起渾渾噩噩沒目標，保持積極主動的心態過生活，更能替自己帶來好運！搜狐網命理專欄點名，生肖虎、馬、兔以及龍的人將從今日（9日）起事業運大開，憑藉著他們樂觀進取的生活態度，在未來一周，工作上將能取得優異的成績，不論升職加薪都有機會，福氣和運氣不斷，注定一生走大運。

▍1.生肖虎

屬虎人能力強又上進，個性很有愛心，樂於幫助他人，不管在什麼環境裡，屬虎人的表現都堪稱一流，容易得到長官的器重，因此事業運非常旺，做什麼都容易成功，而且屬虎人是有恩必報的人，一旦受過別人的恩惠，他們也會以同樣的善意去回報社會，因此屬虎人一生總能受人尊重，被好運眷顧。

▍2.生肖馬

屬馬人性格堅韌，也很樂觀積極，他們有著不折不撓的精神，尤其在工作中做事特別有幹勁，雖然有時候過於盲目，會衝動做出一些錯誤的選擇，不過屬馬人很機靈，即使走錯方向也能迅速掉頭，回到正確的道路上。在未來一周，屬馬人財星高照、運勢大好，不會為錢財發愁，會過得順順利利，福祿相隨。

▍3.生肖兔

屬兔人天生就有一副好面相，是12生肖當中的顏值擔當之一，他們不僅長得好看，就連嘴巴都超級甜，是個非常會說話的人，也很懂得看人臉色，因此人緣非常好，在社交場合裡很容易得到大家的喜愛，不管是事業上還是生活中都會收穫好運，常常能遇到貴人相助，福氣和運氣不斷，注定一生走大運。

▍4.生肖龍

屬龍人工作能力突出，總是憑著一股不屈不撓的精神過生活，不論何時都幹勁十足，即使遇到困難也會勇往直前。他們的工作效率非常高，做事情有條理、有恆心，決定做一件事，就一定會做好，不達到目標不罷休，因此在事業上必能飛黃騰達，很容易取得好成績。從下週開始，屬龍人的好運即將到來，前途一片光明，一定要好好把握機會，使事業更上一層樓。

(中時新聞網)