今天5月9日，在歐洲，是慶祝歐洲和平和統一的紀念日，歐洲聯盟（EU）訂為「歐洲日」（Europe Day），紀念歐洲聯盟計劃的提出。歐盟官方在台灣單位歐洲經貿辦事處，以舉辦年度歐洲節作為慶祝，獲得外交部、文化部和台北市政府的大力支持，27個歐盟成員國有15國在台辦事處祭出美食美酒、歐洲音樂與舞蹈，和台灣民眾一起歡樂，體驗歐洲文化饗宴。

「2021歐洲節」5月8日至9日在台北華山文創園區中央藝文草地舉行，歐洲經貿辦事處處長高哲夫、外交部部長吳釗燮、文化部部長李永得、台北市政府涉外事務總監周台竹，在開幕活動上歡慶歐洲聯盟生日快樂。

歐洲經貿辦事處表示，新冠疫情全球嚴峻，大家無法出國，睽違兩年，再一次把歐洲搬到臺北了！歐洲節現場所有的攤位都是來自歐盟各國的產品/廠牌，各會員國辦事處精心準備許多歐洲特色的表演，全部都是免費入場，民眾能陶醉在巴戈利亞擊鞋舞的歡樂，佛朗明哥的情懷，愛爾蘭踢踏舞的輕快與義大利手風琴的樂聲中，把華山中央藝文草地變成歐洲遊樂園。

2021歐洲節主題是「當我們連在一起」。

歐洲經貿辦事處長高哲夫表示，全球疫情讓眾人深刻體會到地球上的彼此是如何地緊密連結。當遇到全球性的挑戰時，更需要全球團結一致尋求解方。不僅用於對抗疫情，在全球共應鏈重組或對抗氣候變遷上亦然，「台灣與歐盟是理念相近的夥伴」，即便地理上距離遙遠，但因著民主、人權、法治等共享理念而彼此連結。

台北市涉外事務總監周台竹表示，這是他第一次參加歐洲節，非常期待透過這樣的歐洲藝文活動，開創更多台北與歐洲合作的可能性。

(工商 )