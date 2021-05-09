中國載人航天工程辦公室今（9）日表示，長征五號B運載火箭的殘骸已經在台灣時間上午10時24分重新進入地球大氣層，墜落位置約在印度洋馬爾地夫附近海域，官方指出，大部份火箭殘骸都燃燒殆盡。

根據中國載人航天工程辦公室官方微博「載人航天小喇叭」的最新貼文，經監測分析，長征五號B運載火箭殘骸已經在上午10時24分重新進入大氣層，落區位於東經72.47°、北緯2.65°周邊海域，貼文指出「絕大部分器件在再入大氣層過程中燒蝕銷毀」。根據Google地圖定位，殘骸落區位在印度洋馬爾地夫附近海域。

JUST IN: Debris from Chinese #LongMarch5B space rocket booster reenters atmosphere over the Indian Ocean near the Maldives, Chinese authorities report. pic.twitter.com/AMhK9Xvyzr — Pradeep Indika (@kariyawasam) May 9, 2021

另根據分析美國太空司令部數據的「Space-Track」官方推特指出，美國太空司令部第18太空控制中隊（18th Space Control Squadron）證實，長征五號殘骸已經墜落在印度洋馬爾地夫北部海域。

@18SPCS confirms that CZ-5B (#LongMarch5B) (48275 / 2021-035B) reentered atmosphere 9 May at 0214Z and fell into the Indian ocean north of the Maldives at lat 22.2, long 50.0. That's all we have on this re-entry; thanks for the wild ride and 30K more followers. Good night! — Space-Track (@SpaceTrackOrg) May 9, 2021

We believe the rocket went down in the Indian Ocean, but are waiting on official data from @18SPCS — Space-Track (@SpaceTrackOrg) May 9, 2021

路透社報導，先前中國載人航天工程辦公室指出，長征五號B遙二運載火箭末級殘骸預定於上午10時12分左右重新進入地球大氣層，誤差範圍為前後加減15分鐘，「再入區域中心點位於東經28.38°、北緯34.43°」，路透社指出，殘骸進入大氣層的地點約在地中海上空。

非營利組織「航太公司」（The Aerospace Corporation）官方推特於台灣時間10時20分左右發布推文，指出已經偵測不到長征五號B的最新數據，顯示殘骸可能已經重新進入大氣層。

The absence of new data sets could indicate #LongMarch5B reentered. This fits both our own latest prediction's uncertainty range and @SpaceTrackOrg predictions. Without confirmed video footage, a decay message or a new data set, we cannot yet confirm. We're still watching. https://t.co/F7Cvt1LvEq — The Aerospace Corporation (@AerospaceCorp) May 9, 2021

長約108英尺、重達4萬磅的大陸長征五號B運載火箭於4月29日發射升空，釋放完天和號太空站核心艙後，各國航太相關單位及科學家便持續監控殘骸墜回地球的路線及可能墜落地點，根據監測網站orbit.ing-now先前預測，火箭可能於台灣時間今日上午9時30分左右重新進入地球大氣層。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，歐洲太空總署（European Space Agency，ESA）先前預測火箭殘骸可能落在南北緯41.5°之間的任何地區，這個區域涵蓋紐約以南的美國、非洲大陸、澳洲、部份亞洲、日本南部，以及歐洲的地中海區域。

(中時新聞網)