隨著湖人戰績滑落西區第7，眾家名嘴自然不會放過這次看衰湖人機會！《ESPN》名嘴史蒂芬史密斯9日放話，「我現在很害怕，替湖人感到擔憂，我不知道他們能否衝出附加賽，甚至不知道他們能否贏下附加賽，他們看起來一點都不好。」

會讓史蒂芬史密斯如此看衰湖人，主因在於湖人不僅跌到西區第7，詹姆斯與薛洛德已經提前預告缺席明天主場與太陽之戰，甚至庫茲馬也可能因為背傷缺席，湖人可用之兵越來越少，更麻煩的是，看來詹皇勢必帶著腳踝傷勢打季後賽。

「湖人早就存在一些問題，卻因詹姆斯和安東尼戴維斯受傷被淡化，」史蒂芬史密斯表示，「單從這個角度，我很擔心湖人，再看看爵士、太陽、金塊、快艇、獨行俠等隊，你更不能忽視拓荒者，現在我已恐慌，湖人可能贏不了附加賽。」

就連「惡漢」球評巴克利也補上一槍，「我認為湖人要在附加賽擊敗拓荒者、勇士或鵜鶘等隊，他們的機會並不好。」甚至前NBA球員傑倫羅斯大膽預測湖人無法衛冕，「假如湖人落到必須打附加賽的地步，他們將沒辦法贏下本季總冠軍。」

(中時 )