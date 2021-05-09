黃姓教練國道冒險救援小黑狗，被咬到鮮血狂流，但他沒有後悔，還希望狗狗的心沒有受傷，能夠幸福的活下去。（照片來源：臉書社團《我要當流浪動物義工救援團隊》）

一名在北市一所國中擔任空手道教練的黃姓男子，7日開車行經國道三號，見到一隻黑狗逆向行走，因「不想看到高速公路上多一具屍體」，冒險下車救援，但遭受驚的狗狗抵抗，咬到頭頸、手部鮮血狂流，仍忍痛將狗狗送往消防局安置。黃姓教練急診縫完傷口後還在臉書發文，表示這輩子第一次縫這麼多針，但他沒有後悔，更盼狗狗的心不要受傷，幸福地活下去。黃姓教練的義舉讓許多網友看了感動落淚，讚他是「真勇敢真熱血真男人」。

黃姓教練7日在臉書社團《我要當流浪動物義工救援團隊》發文求援，表示在國道三號北上33公里內側車道見到一隻帶著項圈的狗狗，為了就牠受傷，但因要趕到林口國立體育大學上課，請求協助。

只見黃男貼出的照片，他的頭部、手部鮮血直流，連衣服都被浸濕，畫面怵目驚心。最後經新北動保處指示，黃男將狗狗送到消防隊安置，而他自己則是向教授請假，掛急我處理傷口。

事後黃男還在自己的臉書發文表示，「在高速公路平均時速100公里的路上，讓我從內側車道走到外側車道我都做不到了，我想你更做不到，不想看到高速公路上多一具屍體，瞬間不知道哪來的勇氣讓我停下車救你，雖然把你抱起來的瞬間被你咬的非常痛，但我也不敢放手，怕你衝出去更危險，咬到的瞬間血流如注硬是抱著你走回車上，然後趕快下交流道po文求救」。

黃男更說「雖然打麻藥的時候很痛，讓我這輩子第一次縫了這麼多針，但我沒有後悔，希望你一切安好主人能把你帶回，可惜太趕了，沒能摸摸你再離開，希望你的心不要受傷，能夠幸福的活下去才好。」。

黃男的義行，感動眾多網友，紛紛留言回應：「看了眼角泛淚，真的感動哭了，他咬了你，你已經傷痕纍纍，血流不止，卻還擔心他的安危，謝謝你救了他一命」、「辛苦了，這樣子真的讓生命又多一個希望」、「英雄！感謝你的英勇救援」、「真勇敢真熱血真男人，佩服」、「辛苦了，傷哪莫嚴重?你跟這隻狗狗有緣，帶牠回家，貓來富狗來起大厝！」、「辛苦了，你的愛心大家都看到了，祝早日康復」。

(中時新聞網)