今天是母親節，有餐廳員工在網路分享指出，遇到1桌、6位客人，卻有一個位置空著，經詢問是否先點餐，還是要準備兒童餐盤，一位孕婦摸摸肚子說，「不是小朋友，那是走了的先生。」經確認是失事飛官羅尚樺妻子，對方感動直說，「這大概是我見過最美的愛情了」。

餐廳工讀生還原當時狀況指出，在餐廳打工遇到一桌客人，是一家人來用餐一共6位，但有一個位置空著，我問了問旁邊那位懷孕的客人，未到的貴賓有需要先點餐嗎？他們説沒關係不用點，後面又向他們確認是小孩嗎？因為可以先準備兒童盤，她用親切的口氣摸了摸肚子說「不是小朋友，那是走了的先生。」

當下想說完蛋了，問了不該問的問題，但全程點餐都可以感受到那位媽媽對生活依然抱持著熱情，舉手投足間都帶來正向的力量，其他貴賓也都很有禮貌，並沒有因為失禮的問題而導致不愉快。

他們在他的位置放了一隻泰迪熊，仔細看熊熊穿了海巡署安檢（應為飛行裝）的衣服，準備好餐具以及他們自備的杯子，讓我準備分享盤給他，還單點了一杯啤酒給先生喝。

我就這樣子點餐點到泛淚，發自內心的感受到她的美麗與勇氣，相信她會帶著即將到來的小孩和全家人一直很幸福的過下去，這大概是我見過最美的愛情吧！

羅妻事後也在個人社群發文表示，再次相見的路或許有點遙遠，但心一直都很近很近，等我做完這輩子你交代我完成的事，我會很努力的奔向你，對阿！你絕對不會不見的。

有網友見狀留言，「他一直都在你身邊陪著你，加油、加油！母親節快樂。」

(中時 )