民眾搭乘捷運遇到襲胸、襲臀等性騷擾案件大多集中在擁擠車廂內。（圖/捷運警察隊提供）

大台北捷運成立25年，每天有220萬人搭乘。癡漢在車廂內性騷擾、偷拍時有所聞，捷運警察隊利用大數據分析過去5年偷拍、性騷擾案件，發現發生最多的站是忠孝復興站、台北車站、忠孝新生站，性騷擾時段集中在早上6點到10點，共有131件，偷拍案大多發生在晚上6點到10點，有126件，癡漢選擇利用上下班人潮密集時犯案，每月至少1件。

捷警表示，今年1月到4月，發生在交通工具上的性騷擾以及妨害祕密案件，以捷運系統的數量居冠，為有效防制捷運系統的偷拍或是襲胸、襲臀的怪客，警運警察統計偵辦案件，並在今年3月偵破70多歲簡姓累犯的性騷擾案。

捷運警察更建立「癡漢」資料庫，一但接獲民眾報案，就會啟動「累犯辨識」，並與站務人員建立緊急調閱窗口，像是今年3月發生在大直站的性騷擾案，就因站務人員，2天後認出嫌犯搭乘捷運，經警方到場確認影像就是他，將人移送法辦。

捷運警察隊提醒民眾，在尖峰時刻或上下車廂與電扶梯時，隨時保持警覺並適度以隨身物品與他人隔絕，可自保也能免於彼此爭議，但如果感覺遭到侵犯，最好立即出聲制止，並尋求周遭旅客協助，捷警隊將立即派員到場協助，確保所有旅客之人身安全。

(中時 )