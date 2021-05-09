聞名國際的大陸知名鋼琴家郎朗與小他12歲的德韓混血鋼琴家吉娜愛麗絲（Gina Alice），在今年1月喜迎兒子出生，幸福總成一家三口，而前天（7日）是兒子出生滿100天，吉娜愛麗絲也曬出百日宴照片分享喜悅，而這也是她產後首PO近照，只見吉娜愛麗絲臉蛋俏麗、皮膚白皙、手臂相當纖細，整個人看起來根本少女。

38歲郎朗與吉娜愛麗絲在今年1月喜迎兒子出生，小倆口幸福升格當新手爸媽，夫妻對家庭生活低調，在微博都沒曬娃，而前天（7日）是兒子出生滿100天，吉娜愛麗絲則不忘曬一家三口合照分享喜悅，而百日宴還集結她與郎朗的父母，三代同堂要一起為寶寶慶祝。

郎朗與吉娜愛麗絲的父母齊聚，要為寶寶慶祝。（圖／取材自吉娜愛麗絲微博）

吉娜愛麗絲噴母愛發文：「你來到世界的第100天，和爸爸媽媽一起慶祝一下吧」，郎朗也感性留言：「慶祝我們的寶寶來到這個世界的100天」，文末還貼了3個愛心貼圖，字裡行間都可以感受到新手爸媽對孩子滿滿的愛。

吉娜愛麗絲曬出百日宴照片分享喜悅。（圖／取材自吉娜愛麗絲微博）

雖然吉娜愛麗絲用貼圖把兒子的臉蛋遮住，不過網友把焦點都放在吉娜愛麗絲身上，只見吉娜臉蛋依舊俏麗、皮膚白細，穿著V領短袖洋裝的她，微微露出白嫩鎖骨，手臂相當纖細，吉娜產後狀態恢復得極好，整個人看起來不像剛生完寶寶的產婦，網友紛紛留言讚：「狀態恢復得也太好」、「吉娜太美了」，還有人留言虧：「感覺郎朗才像剛生完孩子的那個人」。

(中時新聞網)