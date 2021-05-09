張伯倫在獨得100分的比賽所穿的球鞋，上面有他親筆簽名。（美聯社資料照）

麥可喬丹(Michael Jordan)在北卡大學的(1983年)冠軍球衣在母親節前以驚人的138萬美元售出(約台幣3800萬)，成為史上最貴的一件喬丹球衣！當初收藏者在1999年拍賣會只用6萬多美元買下，20年來增值速度驚人。倘若張伯倫(Wilt Chamberlain)單場100分的那顆比賽球還在，肯定也是價值連城。

1962年3月2日，勇士中鋒張伯倫單場獨得100分(全隊169分)打敗尼克，此戰留下許多傳說，他的精采表現被永久載入史冊。張伯倫那場比賽穿的球鞋賣了5萬多美元，簽名過的計分卡賣了21萬美元，但是最重要的那顆簽過名的比賽用球卻下落不明。

據說當年一位叫做雷曼(Kerry Ryman)的14歲少年賽後趁亂偷走那顆球，張伯倫還告訴警衛不用追了。雷曼的父母通知勇士要歸還那顆球，勇士也說不必了。其實這種東西一旦離開視線，真假就沒有保障了。張伯倫1999年去世，隔年雷曼把那顆球拿出來拍賣，價值高達55萬美元，成為史上最貴的一顆籃球。然而交易在1個月之後被取消，因為那顆球被懷疑是假的。

勇士自稱保留了真正的比賽用球，讓張伯倫與隊友簽名之後拿出來展示，但勇士隔年從費城搬家到舊金山，那顆球又不翼而飛。雷曼曾告訴《紐約時報》說：「不會有人再得100分了。對此我有一點內疚，我不該做這種事的。」這可說是美國籃壇失去的最重要紀念物之一。

(中時新聞網)