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Detroit Pistons | 05.08.21



📼 presented by @PALottery pic.twitter.com/kmztalynZb — Philadelphia 76ers (@sixers) May 9, 2021

9日攻下全場最高29分，帶領七六人118比104輕取活塞取得8連勝的恩比德，如今已經不想討論爭搶年度MVP這個話題了，「我有些厭倦追求這些獎項了，我想要贏得更大的榮譽，就是總冠軍，我們現在擁有非常好的機會，我們這支球隊很棒！」

可是恩比德先前還曾公開說過，「我理所當然拿下本季年度MVP，因為我整個球季都在統治球場，我也沒有打算停下腳步。」或許是因最近官方年度MVP排行榜，已經連6周都由金塊中鋒約基奇高居榜首，才讓恩比德決定改口全力爭冠。

只是光看恩比德本季場均29.2分、10.8籃板及2.9助攻表現，以及七六人很有機會搶下東區龍頭的優異戰績，恩比德應該要比約基奇更具奪下年度MVP資格，問題還是他本季仍然傷痛纏身，至今只打48場例行賽，等同缺席了20場。

反觀約基奇至今保持全勤，67場例行賽都是先發上場，平均每場拿下26.4分、10.9籃板及8.5助攻的接近大三元表現，金塊戰績也排西區第4，難怪讓他可以穩居官方年度MVP榜首，接下來就看媒體記者如何取捨，反正恩比德似乎不在乎了。

(中時 )