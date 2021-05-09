民進黨立委賴品妤從政前就有「Cosplay女神」之稱，進入國會後也被封為「立院女神」，其多變的造型也引發不少關注。她在臉書透露，出席母親節活動時突然有個大姐大對她喊說，「原來你是女生！」而她也翻出與男友、苗栗縣議員曾玟學的合照，引發網友暴動，紛紛要曾玟學「嫁」給她。

賴品妤去年到立法院報到時，以超短髮造型曝光，引發一陣熱議；去年10月又突然變回長髮造型，當時她表示是「接髮」；現在她則是及肩中長髮，並搭配微微的捲度，造型相當多變。

昨（8）日她在臉書表示，到新峰里參加母親節活動時，突然有個大姐大喊「原來你是女生」，讓她相當傻眼，並說「原來之前短髮一直被當成男孩紙嗎，而且姐姐怎麼確定我真的不是男孩紙！」

民進黨立委蔡易餘在文章下方留言表示，「他先前一定很想介紹女兒給妳！」其他人則說，「可能是因為太可愛了」「沒辦法，妳男裝太帥了」「回她：我剛變回來不久」「前陣子太帥了嘛」。

接著，賴品妤又PO出短髮時與男友曾玟學的合照，笑說「翻一翻手機裡居然真的有這種合照，里民的認知逐漸模糊」。該文章也釣出曾玟學留言，表示「原來吃飯的時候不認真一直滑手機是在找照片發這文」；其他網友看了照片後則暴動嗨喊，「ㄍㄟˋ婚啦」「曾玟學嫁給她啦」。

賴品妤PO出短髮時與男友曾玟學的合照，引發網友暴動。（圖／摘自賴品妤臉書）

(中時新聞網)