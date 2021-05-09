吉安鄉公所昨天特別替社區長者辦理母親節慶祝活動，長者媽媽們藉由活動增加吞嚥功能運動，並利用染布、棉花、香草及中藥植物，製作伴手禮，訓練手、腦、眼協調。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

鄉長游淑貞（右）昨也在活動中以自己照顧失智母親的經歷提醒民眾需重視失智議題。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

五月是個溫馨月份，不少人都會利用母親節來表達自己對媽媽的感謝，吉安鄉公所昨天特別替社區長者辦理母親節慶祝活動，透過失智影展、DIY手作及專業醫療知識等豐富課程，讓長者們度過一個別具意義的母親節，也鼓勵家人陪伴長者走出戶外，延緩失智情形發生。

吉安鄉內年齡超過70歲以上的長者近8千人，逐漸步入超高齡社會，吉安鄉公所意識到失智症患者逐年增加，是當今不容小覷的社會議題，近年也積極和醫療院所、村鄰社區、學校、店家攜手串聯起鄰里間共同照顧力量，推動友善環境。

吉安鄉公所趕在母親節前夕，協力慈濟基金會、花蓮慈濟醫院、富邦人壽等，在南昌活動中心辦理「溫馨五月母親節慶祝活動」，近百對家人和母親共同參與，播放影片讓子女及伴侶認識失智症及相關照護，同時讓社區的長者媽媽們進行「Give me five吹氣球」活動，增加吞嚥功能運動，並利用染布、棉花、香草及中藥植物，製作伴手禮，訓練手、腦、眼協調。

鄉長游淑貞在活動中，以自己照顧失智母親的經歷提醒民眾需重視失智議題。她說， 建立友善社區環境，喚起社會大眾對失智症有正確的認識，才能讓失智者在熟悉友善社區環境中保有尊重、安心與安全的生活，同時也能感受到歸屬感並對社區有所貢獻，降低社區長者罹患失智症的風險。

游淑貞說，吉安鄉公所近年積極爭取各項資源投入失智宣導、防治、照顧安養工作，結合中央、縣府，及民間力量，共築堅強的失智資源網絡，同時正確觀念推廣至各村、社區及學校，讓大家對失智症患者與照顧者的友善環境能深耕各處。

(中時 )