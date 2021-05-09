「台中e指通」數位市民平台，5月新增持虛擬市民卡借書功能，手機就是你的借閱證。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府推出「台中e指通」數位市民平台，民眾至官網註冊申辦數位市民卡後，即可享受24時不打烊的專屬服務，5月新增持虛擬市民卡借書功能，手機就是你的借閱證，手機出示數位市民虛擬卡，到各市立圖書館就能方便借閱圖書。

提供民眾便利的數位生活，「台中e指通」數位市民平台結合許多生活資訊與市政服務，5月功能擴展到圖書館，市民透過台中市立圖書館APP「行動借閱證」到圖書館借書，持有市立圖書館一證通用圖書證的民眾，運用手機「數位市民虛擬卡」能直接於圖書館借書。

疫情期間實施入館實聯制登記，使用數位市民虛擬卡可輕鬆完成登記快速入館。

「台中e指通」與市府LINE官方帳號結合，市民綁定LINE帳號後，從選單點選「台中e指通會員服務」，利用6大功能圖卡輕鬆操作台中e指通的平台服務，市民一機在手，智慧過生活。

市府表示，市民不僅可以查詢個人已借書單、預約書單及預約可取書單、逾期書單，數位市民卡綁定LINE帳號後，就能收到預約書到館通知及逾期書提醒LINE訊息，讓圖書館的服務更貼近民眾生活。

台中市立圖書館指出，台中市圖書館提供舒適的閱讀空間、豐富的館藏，推出「閱讀大富翁」鼓勵民眾借書集點兌換閱讀夥伴企業贊助的好禮，培養民眾閱讀習慣，結合「台中e指通」虛擬市民卡，民眾有更多元便利的借書方式，享受書香閱讀樂趣。

(中時 )