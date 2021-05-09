台中市勞工局為協助中高齡求職者就業，14日將與單車避震器龍頭「瑞士商弗克司台灣分公司」合作舉辦職場參訪及徵才活動，釋出50名職缺，包括組裝技術員及倉管員。

勞工局表示，活動將先由企業簡報公司制度與福利，並解說目前產業現況，讓求職者更加瞭解工作內容、環境及相關職能需求；現場並提供面試機會，釋出職缺與薪資為組裝技術員2萬6000元至2萬9000元，以及倉管員3萬2000元至3萬6000元。

勞工局長張大春表示，為善用中高齡人力來填補企業需求，今年特別針對缺工廠商導入企業進場輔導措施，以單車避震器龍頭瑞士商弗克司為例，由產業專家針對現場流程、工作環境、工作條件、世代工作合作及職務再設計等面向，提出建議及持續追蹤改善，營造友善中高齡勞工的職場環境，並辦理參訪徵才活動，由企業秉持「用在地、最給力」精神提供工作職缺，打造台中為樂業的友善城市。

弗克司台灣廠總經理曹建偉強調，弗克司廠房採美式作風，重視員工福利與健康生活，每日免費提供員工健康午餐、每年全額補助員工施打流感疫苗、及提供免費年度健康檢查，常舉辦自行車及瑜珈等紓壓活動，促進員工身心健康。

弗克司今年目標為招募50名中高齡勞工，並針對中高齡勞工就業需求，改善公司職場環境與作業流程，加強世代工作合作模式，歡迎熱愛運動或有意投入自行車產業夥伴加入。

(中時 )