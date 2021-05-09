從去年底開始，由於需求提升、缺櫃及塞港等因素，造成運價飆升，帶動航運業營收長紅，載運穀物、煤、礦砂、水泥等商品的散裝航運也繳出亮眼成績單，大型散裝航運商Genco執行長John Wobensmith表示，散裝船第一季表現是十年來最佳。

American Shipper報導，隨著經濟復甦，貨櫃航運出現前所未有的高峰，外溢效應讓散裝船受惠，加上各國對傳統貨物的依賴性升高，散裝船運費來到2000年以來的新高。

大型散裝航運商Eagle Bulk與Genco的第一季皆由虧轉盈，Eagle Bulk去年第一季虧損350萬美元，今年利潤為980萬美元；Genco去年第一季虧損1.2億美元，今年利潤則為200萬美元，雙雙優於外界預測。

對此，John Wobensmith表示，散裝航運第一季的表現是十年來最佳，接下來公司有意購買新船，增加船隊運輸的能力，我們有信心能獲得收益，對散裝航運的市場前景相當樂觀。

Eagle Bulk首席執行長Gary Vogel持相同看法，他認為受到貨櫃船運的外溢效應帶動下，散裝航運跟著繳出好成績，尤其船隊往返利用率提升，營運模式更有效率，「我對現在來自貨櫃航運的所有事物感興趣，因為它對我們的價格和交易模式都產生深遠的影響。」

(中時新聞網)