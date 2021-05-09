42歲新加坡歌后孫燕姿和老公納迪姆結婚10年，育有一對兒女，8日她迎來結婚10周年紀念日，她也罕見PO出和丈夫閃照，還有一家四口溫馨出遊照。

孫燕姿在微博曬出3張照片，其中一張由她掌鏡，拍下一家四口和愛犬出遊照，另外一張則是和老公貼臉自拍閃照，兩人臉上滿是幸福笑容，網友見狀都驚呼「居然已經10年了」、「一家四口好幸福」。

孫燕姿慶結婚10周年罕見放閃。(圖／翻攝自孫燕姿微博)

孫燕姿曾說過願意為了愛情而放棄事業，而她婚後就把重心放在家庭，對私生活非常低調，極少曝光家人照片，這次難得曬出一家四口正面照，雖然為了保護兒女，還是在他們臉上P上貼圖，仍讓粉絲相當興奮。

而身為歌壇天后的她，當年出道就憑著獨特嗓音紅遍兩岸三地，曾獲得不少大獎，與梁靜茹、蔡依林、蕭亞軒並列為「四小天后」，婚後漸漸減少工作的她，日前竟有大陸年輕網友不認識她，將她定為「冷門歌手」。

這不僅引起網友熱議，連當紅男星肖戰也發聲替偶像平反，反批「離譜」，對此孫燕姿本人則高EQ回應：「冷門歌手感謝大家的關注，很快要有新歌，敬請期待」。

(中時新聞網)