42歲新加坡歌后孫燕姿和老公納迪姆結婚10年，育有一對兒女，8日她迎來結婚10周年紀念日，她也罕見PO出和丈夫閃照，還有一家四口溫馨出遊照。
孫燕姿在微博曬出3張照片，其中一張由她掌鏡，拍下一家四口和愛犬出遊照，另外一張則是和老公貼臉自拍閃照，兩人臉上滿是幸福笑容，網友見狀都驚呼「居然已經10年了」、「一家四口好幸福」。
孫燕姿曾說過願意為了愛情而放棄事業，而她婚後就把重心放在家庭，對私生活非常低調，極少曝光家人照片，這次難得曬出一家四口正面照，雖然為了保護兒女，還是在他們臉上P上貼圖，仍讓粉絲相當興奮。
而身為歌壇天后的她，當年出道就憑著獨特嗓音紅遍兩岸三地，曾獲得不少大獎，與梁靜茹、蔡依林、蕭亞軒並列為「四小天后」，婚後漸漸減少工作的她，日前竟有大陸年輕網友不認識她，將她定為「冷門歌手」。
這不僅引起網友熱議，連當紅男星肖戰也發聲替偶像平反，反批「離譜」，對此孫燕姿本人則高EQ回應：「冷門歌手感謝大家的關注，很快要有新歌，敬請期待」。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。