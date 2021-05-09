大陸一線紅星夫妻檔黃曉明與Angelababy結婚5年、育有一子「小海綿」，過去經常會在社群曬恩愛，但自黃曉明捲入逃稅風波後，夫妻倆的互動狀態有了大改變，兩人幾乎不曾再同框過，婚變消息因此頻傳，而向來給人「愛家好男人」形象的黃曉明，爆出沒把時間留給家人，已經離家整整2個月。

據《東網》報導，始終不認婚變的黃曉明，這段時間瘋狂接戲，根本沒時間陪家人，他去年底為拍《戴假髮的人》，將頭髮剃掉，以禿頭造型入鏡，更為戲狂減肥10公斤，相當辛苦，但這部作品在今年2月殺青後，黃曉明是直接進了《最後的真相》劇組，飛到重慶拍戲，而這部戲拍了超過50天，等同是離家2個月，最近該作品的導演受訪，提到拍戲時，外界挖出過去「baby介入黃曉明與李菲兒戀情」疑雲，鬧得沸沸揚揚，當事人理應深感困擾，但黃曉明沒把情緒帶進劇組，超級敬業。

導演還說，黃曉明全心投入，「曾經為了趕進度30小時不停開工，不眠不休」，不曾抱怨，跟劇組都處得很好，同戲女星闞清子也說，某次她拿手機拍黃曉明吃減肥餐的樣子，還開了「臉變肥」特效，他也沒生氣，還一直傻笑配合，讓她印象深刻。

反觀Angelababy，在黃曉明瘋狂拍戲時，她都在陪小孩，之前飛海南參加「海南MDSK音樂節」，在台下給21歲藝人「小鬼」王琳凱探班，昨(5/8)又被拍到帶著兒子小海綿去了三亞，她怕曬黑，拿著毛巾遮臉，小海綿則緊牽著媽媽，baby在過程中似乎還跟兒子說要乖乖，小海綿聽了生氣跑掉，但一會兒又回來撒嬌，顯然跟媽媽感情很好。

(中時新聞網)