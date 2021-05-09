台中市中山地政事務所即日起至6月底展出張淑智「追夢者的旅程─自得其樂的在璀璨色彩中遊走」油畫個展，共展出28幅畫作，記錄她50歲時從忙碌生活中重拾畫筆，透過油畫「刀畫法」的深刻紋理呼應追夢熱情。

地政局表示，繽紛畫作將為辦公空間增添活潑氣氛，歡迎洽公民眾利用申辦空檔至3樓藝文走廊，欣賞張淑智逐夢旅程。

地政局長吳存金表示，張淑智從小喜歡繪畫，盡管需為生活、家庭終日奔波，無法從事自己喜愛的繪畫工作。50歲後工作告一段落，兒女也已長大，終於有機會重拾畫筆追尋初衷；雖然知命之年才站上繪畫起跑線，張淑智在藝術道路上努力不懈，熱情隨著年齡增長更甚以往。

吳存金指出，張淑智擅長「刀畫法」，擠出顏料直接作畫，白色畫布就像大調色板，調和色彩時也完成畫作，藉由多變質地與紋理效果，讓畫面更明亮、色彩更純、更璀璨。

展覽畫作中以「夢想起飛」最能連結展覽主題，畫作中帆船在大海揚帆啟程，象徵作者自我實踐旅程，恰似梵谷星空呼應無際大海，給人充滿挑戰又勇往直前的信念。

中山地政事務所主任湯深厚表示，地政事務所除提供民眾洽辦地政業務，平時也會展出各種藝文畫作展覽供民眾欣賞，陶冶藝術性情，將持續秉持用心與熱忱，積極推廣便民措施，讓洽辦民眾感受溫暖關懷。

(中時 )