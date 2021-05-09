台中市工商發展投資策進會第20屆台中市金手獎選拔活動，即日起至6月30日止受理報名，邀請台中市符合參選資格的中小企業製造業廠商踴躍報名參加。

工策會表示，將透過縝密評選，選拔出經營穩健、表現卓越，對社會有具體貢獻的中小企業並給予公開表揚，不僅傳承台中製造業的黑手精神，也有助提升整體產業競爭力。

工策會指出，歷年來超過300家在地績優廠商獲獎，主要評定項目包括整體管理制度、研發與創新、行銷、人力發展、社會責任等，奠定台中製造產業的根基，獎項不僅成為台中中小企業製造業認證指標，績優中小企業更可以透過此平台交流經營經驗、互相學習。

報名方式採線上填表及書面文件審核（二者皆需填報），並將邀請產、官、學、研等各領域的專家進行嚴謹審查，報名期間也安排兩場選拔諮詢說明會，分別5月25日、6月10日在工策會講習教室舉行，邀請歷屆得獎優質企業分享申請及獲獎心路歷程。

(中時 )