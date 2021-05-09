4月就「夏日炎炎」，雨季究竟何時到？天氣風險專頁指出，近期副熱帶高壓偏強，昨(8)晚到今(9)日清晨鋒面仍然位於台灣北方附近，然而福建沿岸到台灣的北方完全沒有對流系統發展，只有東半部外海發展出非常旺盛的雷雨胞，與昨天凌晨的狀況不同，沒有任何降雨出現；下週高壓的中心將來到台灣東側，高溫少雨的天氣可持續約10天，甚至更久，預計在5月下旬高壓勢力稍減弱，梅雨鋒面才可能南下。

天氣風險公司分析師柯聿寧表示，今日北部西側雲量較多，大台北內陸則是晴到多雲，中南部普遍相對晴朗，午後各地山區有零星熱對流帶來短暫陣雨的機會；不過明天鋒面將北抬，台灣進入到副熱帶高壓勢力範圍內，各地溫度都偏高，雖然地面的熱力條件非常足夠，但高壓使得中層大氣非常穩定，水氣也偏少，限制了午後對流向上發展的規模。

預期下週高壓勢力將更為西伸，高壓的中心將來到台灣東側，這樣高溫少雨的天氣可持續約10天，可能還會更久，是典型夏季的天氣型態，外出要注意防曬及高溫，要適時補充水分；另外，底層大氣吹著偏南到西南風，弱風區轉移至北部，除了弱風擴散條件不佳，白天日照強烈，午後臭氧等衍生污染物濃度將會升高，外出還要多留意空氣品質指數。

隨著太平洋高壓勢力北抬、西伸，熱帶洋面上空稍微讓出了一點空間，於帛琉東南邊開始有些熱帶雲簇正在發展，後續是否能進一步發展，未來幾天可以持續觀察。

柯聿寧指出，夏季季風方面，目前在印度洋靠東非側的洋面逐漸有西南季風建立的徵兆，未來一周將會逐步成形，但西北太平洋的高壓勢力仍然偏強，因此就算西南季風建立，也難以越過中南半島、繞過南海來到台灣附近與北方鋒面配合，預計在5月下旬高壓勢力稍減弱，才有鋒面可能會南下，5月的水情仍然很嚴峻，雖然在高溫的狀況下還要省水是件困難的事，但仍需大家一起節約用水。

(中時 )