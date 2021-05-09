今天是母親節，有一名網友發揮創意表達對媽媽的愛，連續匯款10次到媽媽帳戶，每匯一次就留下1個字，連起來就成了「母親節快樂媽媽我愛您」，讓網友大讚太有心，但也有過來人提醒，他也曾在父親節做過一樣的事，給爸爸驚喜，結果爸爸的帳戶就被列為警示帳號，暫停交易了。

一名網友在臉書「爆笑公社」PO出一張存款簿照片，上頭有10筆現金存款，每筆交易都是520元，並且都備註一個字，連起來念就是「母親節快樂媽媽我愛您」，並奉上5200元的母親節紅包，讓網友看到直呼太有創意，「這樣媽媽嚇翻了」。

網友們看到後大讚太有心，紛紛留言：「很可以，但是也要老媽有去刷本子」、「我也要哈哈」、「母親：我要的不是錢，是希望你回來陪我吃飯」，但也有人同情銀行行員，「你在過母親節，人家行員休假前的醞釀，都被你搞差了啦！」、「奧客」、「我比較想知道辨理行員當時的表情」。

然而，這當中有位過來人表示，他也曾用同一招在父親節表達愛意，匯10筆888元給爸爸，結果驚喜變驚嚇，「然後就被列警示帳號了」。若被通報「警示帳戶」，金融機構會立即透過金融聯合徵信中心的警示帳戶網路，通報全國金融機構，暫停「警示帳戶」全部交易功能，所有匯入「警示帳戶」的款項，也會退回匯款行。

謝龍介兒時模樣首曝光！感性談母親竟自爆是愛哭包【獨家專訪】

(中時新聞網)