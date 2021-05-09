國民黨在母親節發表一部短片，訪問台北市議員王鴻薇、鍾沛君以及新北市議員江怡臻等三位「民代媽媽」，談職業婦女照顧孩子的心聲。片尾三人也表示，當媽媽最關心的就是孩子的健康，因此也呼籲民眾8月28日要出門投公投票，反對萊豬進口。

曾經從事媒體業的鍾沛君表示，她得知自己懷孕的前兩個禮拜，剛好被公司升任主播，職業婦女如果要成為媽媽，就得從中作出取捨；她也提到一開始從政的時候，小孩子年紀還小，有時候都還得帶在身邊，一起跑行程。

同樣出身媒體業的王鴻薇也表示，作為職業婦女，工作很忙碌，她把孩子送去給保母照顧之後，就直接在保母家的樓梯間哭了，覺得自己是不是很失職？她也提到自己家都是外食族，所以小孩有次問她「不知道什麼菜有媽媽的味道」，讓她挺感慨。

江怡臻也表示，有次約好家族旅遊要去墾丁，是孩子第一次出遠門旅遊，但新北市議會就剛好發甲級動員，變成她必須要到深夜才能去墾丁跟家人會合，覺得自己錯過了孩子第一次出遠門的快樂。

提到食安問題，江怡臻說，她的孩子還是「小小孩」，吃的份量比大人少很多，所以如果選到不健康食品，攝取毒素會比成人多很多；鍾沛君也表示，萊豬進口讓消費者沒有選擇權利，只是標示產地，跟有沒有萊劑沒有關係，大家都怕不小心買到萊豬。

王鴻薇也表示，由於她們家都是外食族，因此更擔心食安問題，進口萊豬讓食品來源更難管理，父母都會擔心孩子健康，因此她也呼籲8月28日公投那天應該要出門投票，「用選票告訴政府，堅決反對孩子吃到萊豬。」

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(中時 )