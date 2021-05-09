華航諾富特群聚感染事件擴大，但在2月就有民眾檢舉諾富特飯店一館「混住」，指揮官陳時中坦言，公文確實不會跑得比病毒快。對此，台北市長柯文哲酸，公文跑得比病毒慢，「是我們的錯嗎？」

柯文哲今前往北投農禪寺出席法鼓山舉辦的心靈環保家庭日活動，致詞時提及，現在新冠肺炎疫情相當嚴重，用聖嚴法師的話，面對它、接受它、處理它、放下它，希望疫情早點過去，讓大家恢復正常生活。

中央流行疫情指揮中心日前自行揭露，早在2月就有民眾檢舉，諾富特飯店一館有混住，衛福部發文給桃園市府，桃園再行文給民航局、民航局再行文給諾富特，公文旅行過程中就爆發疫情。

專家批評，公文往來拖了將近2個多月，讓諾富特這個這顆不定時炸彈釀出疫情，陳時中則稱，公文確實不會跑得比病毒快。柯文哲回酸，「公文跑得比病毒慢這是我們的錯的嗎？」

針對指揮中心表示，AZ疫苗打1劑就有8成6的保護力，柯文哲認為，疫苗不夠就打一次，但要看疫苗夠不夠，8成6的保護力但有效期會縮短，而打第二劑效期比較長。

此外，北市觀傳局原定開齋節活動的防疫將比照跨年晚會，會設置舞台管制區，上限900人，而疫情持續延燒，北市府開齋節活動是否停辦，柯文哲強調，將在周三、周四再決定。

(中時 )