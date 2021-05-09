魚丁糸1日於IG上PO出影片，透露5月30日將有演唱會，文中更藏暗示：「一二三四五六七，竟然還有第七人。」網友猜測第七人是馨儀懷二寶。而馨儀上個月生日時曾發文表示，「沒想到竟然今年有生日禮物，是真的有驚喜到，而且這個禮物是有機會可以帶給大家看的，只要我們有機會面對面」文末還括弧表示（真好猜）。在一片恭喜聲浪中，馨儀笑言其實生日禮物是一把貝斯，不過她也確實懷了第二胎，再傳喜訊，讓團員們又驚又喜，也虧青峰的「送子哥」威力無窮。

好消息還有電影《當男人戀愛時》監製、《緝魂》導演程偉豪嘗試開創全新型態的超迷你劇集《池塘怪談》，青峰分享劇集的發文，以行動力挺導演，他寫下：「導演這次主題曲不找我了嗎？」家凱留言表示，「找我比較符合怪談主題吧！」阿福忍不住發問：「那你會露腹肌泡在水裡嗎？」家凱神回覆：「導演需要，我就以身相許！」同樣很想跟導演合作的小威也疾呼：「拜託找我一起！」網友更是塞爆留言，高喊：「導演～快找魚丁糸寫歌、演唱主題曲，浮萍們追劇！」

今天由程偉豪執導，台北電影獎最佳男配角林鶴軒、金馬獎最佳新演員陳姸霏，以及石知田、張紹琛與蔡承儒新銳演員領銜主演的《池塘怪談》，發布主題曲〈我就奇怪〉將由魚丁糸演唱的好消息，而配合劇集「青春荒誕」的主題，魚丁糸透露這次音樂的風格走向也會讓人「腦洞大開」！魚丁糸已摩拳擦掌，準備好大出奇招啦！據悉，《池塘怪談》將於5月30日上映，在這充滿驚喜的5月，讓繼演唱電影《緝魂》主題曲〈不苦〉之後，再度跟導演程偉豪合作的青峰也忍不住在社群發文表示，「530也太多好事了吧！浮萍還不塞爆池塘嗎」

魚丁糸將於5月30日開唱。（環球音樂提供）

魚丁糸近來喜訊頻傳。（環球音樂提供）

(中時 )