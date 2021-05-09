余天、李亞萍夫婦的二女兒余苑綺，去年才宣布二度對抗直腸癌成功，未料癌症在今年2月又二度復發，目前余苑綺專心養病，而今（9日）適逢母親，余苑綺也曬出親吻子女近照，並感性表示她現在需要學習的課題是：「開心過每一天」，看了讓人很不捨。

余苑綺昨在臉書曬出一系列近照，只見她換了新髮型，頂著短瀏海和大波浪的短髮入鏡，化著淡妝的余苑綺氣色很不錯，同時，余苑綺也分享一對兒女的近照，她狂噴母愛的抱著女兒「樂樂」以及親吻兒子，畫面相當溫馨。

余苑綺曬照分享近況，並表示她要「開心過每一天」。（圖／取材自余苑綺 Chichi臉書）

余苑綺也感性寫下：「希望大家遇到困難，能擁有勇敢的心去面對，這也是我現在需要學習的課題，開心過每一天，媽媽們辛苦了，祝大家母親節快樂，身體健康」，余苑綺正能量發文看了讓人心疼，網友也留言鼓勵：「母親節快樂～妳是最棒的媽咪也是最強的媽咪」、「加油啊 你真的很樂觀勇敢」、「勇敢的媽媽 母親節快樂 永遠健康 加油」。

余苑綺2014年被診斷出直腸癌第3期，她都是正能量面對「一直都覺得我會好」，余苑綺歷經12次化療，2016年宣佈抗癌成功，但她2019年生下二寶後發現復發，挺過30次化療，終於抗癌成功，未料病情卻在今年又復發，且癌細胞擴散到肝臟，目前余苑綺停工專心養病，不過她為了一對兒女，會不屈不撓和病魔戰鬥到底。

希望大家遇到困難 能擁有勇敢的心去面對 這也是我現在需要學習的課題 開心過每一天 媽媽們 辛苦了 祝大家母親節快樂❤️❤️❤️ 身體健康💪🏻 由余苑綺 Chichi 發佈於 2021年5月7日 星期五

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(中時新聞網)