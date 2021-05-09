今年來全球景氣明顯復甦，台灣出口連創新記金錄，美國第一季GDP也超預估，國際機構分析，全球經濟體將呈現一致的復甦趨勢，2020年為近期最低點。惠譽國際信評把主權評等等級不同的可能復甦情況分類，特別的是，一經比較，台灣表現遠遠高於所有國際同儕，台灣如此快速的經濟動能，屆及2022年時，將讓主權評等同為AA類別的各經濟體，幾乎看不到台灣的車尾燈。

惠譽評等最新確認台灣主權評等評等為「AA-」，評等展望穩定。台灣的經濟成增較惠譽前次（2020年9月）的預期更為強勁，2021年第一季成長率年增達8.2％，創下近十年的最高增長幅度，惠譽先前亦估計台灣2021年全年經濟成長率為4.5％，應會有更大的上修空間。而台灣2020年經濟年增率3.1％，已是全球少數在疫情肆虐下仍實現正增長的經濟體之一，甚至更為強勁。

惠譽評等分析團隊表示，受惠於強勁的經濟基本面，快速走出新冠疫情衝擊的復甦動能，台灣的信用指標較其他授評經濟體有所提升，不僅有助於台灣進一步加強外部緩衝空間，全球其他地區常見的大規模財政刺激需求，台灣可望降至最低。

受全球缺貨、晶片荒影響，惠譽評等觀察到，主要半導體、科技大廠相繼宣布大幅擴產計畫，推動全球電子零組件等產品需求暴增，對台灣經濟帶來外溢效應，促進民間投資及就業市場表現。鑑於全球供應短缺 ，惠譽的基本預測假設，電子產品和其他信息通訊產業的出口在2021年和2022年仍將持續強勁。

惠譽認為，台灣近期發生的旱災缺水危機，水配給和水回收措施將有助於維持半導體業產量，惟生產成本將所上升，雖然不至於立即對科技大廠的半導體投資、擴產計畫造成實質影響，對總體經濟的拖累程度有限，但是由於危機波及農業等其他行業，若5、6月梅雨季後，旱象仍未緩解，則可能對科技業造成較大衝擊。

(工商 )