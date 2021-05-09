實在找不出形容詞描述勇士明星後衛柯瑞的瘋狂三分火力了！柯瑞9日全場投26中14，含三分球投21中11，轟下全場最高49分，帶領勇士136比97轟翻雷霆，也以35勝33敗續居西區第8，卻僅領先西區第9灰熊半場勝差，排名隨時生變。

柯瑞首節就大發神威，單節投9中6，含三分球投7中5，7罰全進，獨拿24分，僅比雷霆首節總得分少了1分，來到次節，柯瑞客氣只拿3分，可是打完上半場，勇士已經取得73比48的誇張領先優勢，根本也不需要柯瑞繼續瘋狂飆分了。

沒想到柯瑞第3節一開始又來了，個人連進兩顆三分球，且連拿8分，帶起勇士一波10比0開局，雙方差距轉眼變成35分，他的得分也再次突破30大關，他在第3節又飆22分，勇士也取得39分大幅領先，末節根本無需柯瑞再上場。

勇士除了柯瑞繼續飆分表現，威金斯也有18分進帳，普爾雖拿16分，卻在末節弄傷右手腕提前退場，卓雷蒙格林15分、13助攻與5籃板，托斯卡諾安德生12分、9籃板及5助攻；雷霆以米凱柳克17分最高，托特16分，肯瑞奇威廉斯13分。

(中時 )